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Скоро перевзувати машину на зимову гуму: як обрати шиномонтаж

Неділя 13 жовтня 2024 08:15
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Скоро перевзувати машину на зимову гуму: як обрати шиномонтаж Фото: як обрати шиномонтаж (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Така елементарна операція як заміна шин може закінчитись незапланованим ремонтом і фінансовими витратами. Причина – непрофесіональні дії майстрів, які перевзувають вашу машину. Як обрати надійний шиномонтажний пункт?

Про те, як обрати правильний шиномонтаж для сезонного перевзування машини, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань AutoBild та Rosava.

Сучасний автомобіль настільки складний, що навіть неакуратна заміна коліс може зіпсувати в машині деякі недешеві деталі або порушити роботу важливих систем.

Що можуть зіпсувати на шиномонтажі

В період сезонної метушні працівники шиномонтажів зазвичай поспішають, що додає ризику зустрітись з якимись неприємностями.

Скоро перевзувати машину на зимову гуму: як обрати шиномонтаж

  • Пошкодження декоративних ковпаків чи ковпачків дисків. Часто пластикову тарілку ковпака кидають на асфальт, збиваючи покриття з лицьового боку. Декоративний центральний ковпачок литого диска іноді ламають викруткою, бо шукати спеціальний ключ майстрам немає часу;
  • Зірвана різьба колісних шпильок або ще гірше – маточин чи барабанів. Багато хто з шиномонтажників вважає, що чим тугіше затягнуті болти, тим краще – але часто різьба з цим не згодна;
  • "Перетягнуте" кріплення колеса. Строго кажучи, для кожної моделі виробником передбачений свій обертовий момент, з яким слід затягувати кріплення коліс. Насправді його мало хто дотримується, а шкода, бо надмірне зусилля – це не тільки ризик зірвати різьбу, а й некоректна робота гальмівного механізму і його прискорений знос;
  • Подряпаний лак і фарба на легкосплавному диску. Якщо майстер неправильно користується своїм інструментом, він може пошкодити покриття. Відновлення якого коштує недешево;
  • Ігнорування дрібних, але важливих нюансів: старого вентиля камери, ненадійного золотника, іржі чи бруду на посадковій поверхні диска, зношеної різьби кріплення колеса. Згодом у проблемних місцях шина почне пропускати повітря, а прослаблена різьба при наступному відкручуванні остаточно зруйнується, але безвідповідальним шиномонтажникам до цього немає діла.

Ознаки сумнівного шиномонтажу

Перед тим як віддати свої колеса в руки майстрів невідомого вам сервісу, придивіться до нього і до обстановки навколо. Ми підкажемо, на що при цьому звернути увагу і які маркери говорять про те, що даний шиномонтаж не гідний вашої машини.

  • Майданчик з пилом, калюжами і брудом, гори старих шин, переповнені сміттям урни – перша недобра ознака. Шукайте інше місце, адже на робочих місцях може бути ще гірше;
  • Коли шиномонтажник неголений, з колами під очима, в пом'ятому одязі і рухається мов через силу – він або неакуратна людина, або заступив на зміну добу тому. І перше, і друге погано, бо не варто довіряти неохайній чи смертельно втомленій людині свою безпеку;
  • Якщо на видному місці немає нічого схожого на "Куток споживача" або хоча б одних лише координат фірми-засновника даної "точки", краще їхати геть. Куди ви будете скаржитись, коли горе-майстри зірвуть вам різьбу в маточині колеса або впустять машину з домкрата?
  • Звісно, верстати в робочій зоні можуть бути обдертими і замацаними брудними руками, і на точність їхньої роботи це може не впливати. Але краще не перевіряти це на власному досвіді. Бо бруд та дрібні пошкодження на обладнанні накопичуються внаслідок тривалої і нещадної експлуатації – і хто гарантуватиме, що ці верстати колись калібрували та перевіряли у метрологів? Нагадаємо, що грузики при балансуванні требі відміряти з точністю до 5 грам.
  • Якщо майстер набиває грузик до упору просто на колесі, що висить на валу балансувального верстата – це погана ознака. Це негативно відбивається на точності верстата, а крім того, багато що говорить про ставлення персоналу до роботи.

Скоро перевзувати машину на зимову гуму: як обрати шиномонтаж

Коротко

Якщо у вас немає перевіреного шиномонтажу, де ви щосезону замінюєте шини, то краще розпочати підготовку до перевзування завчасно, коли на шиномонтажах ще немає черг і загального ажіотажу. Це допоможе вам обрати майстерню з добре навченим та відповідальним персоналом і з належною виробничою дисципліною.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про п’ять найцікавіших електромобілів з Китаю.

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