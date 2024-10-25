Нужно ли изменять давление в шинах в преддверии зимы: несколько важных советов

На первый взгляд, вопрос о том, нужно ли корректировать давление в шинах с наступлением морозов, кажется несерьезным. Но если упомянуть курс элементарной физики, говорящий, что снижение температуры на каждые 10°С приводит к падению давления на 0,1 атм, возникают определенные сомнения. Тем более что мы переобуваем обычно как не при "плюсах", то при нулевых температурах. Так как быть?

Почему зимой падает давление в шинах

Вообще упомянутые 0,1 атм падения давления в шине на каждые 10 градусов падения температуры – величина незначительная, и она существенно не повлияет на поведение машины и срок службы покрышки. Честно говоря, величина 0,1 атм вообще лежит в пределах погрешности большинства манометров, которыми пользуются автовладельцы и дешевые шиномонтажные пункты. И если бы мы говорили о летней жаре и возможности роста давления, то этой величиной можно было бы пренебречь.

Но мы говорим о зиме, когда давление в шине (пусть даже теоретически) может снизиться. При этом самое низкое давление более вредно для шины: из-за него покрышка нагревается и перегревается, из-за него боковины вынуждены сильнее сминаться и весь каркас работает с чрезмерной нагрузкой. Шина с низким давлением может нагреться настолько, что произойдет постепенное расслоение ее конструкции и станет непригодной к использованию.

Почему падение давления в шине опасно на морозе

Между тем вследствие мороза при неблагоприятном стечении обстоятельств давление в шине может упасть более чем на 0,2 атм, а это уже будет недопустимо. К примеру, если вы переобували машину в зимние шины и накачивали их при температуре +8+10 С, а на дворе сегодня имеете –10 С, то вы уже получаете снижение давления на 0,2 атм. Добавьте сюда возможность погрешности манометра не в вашу пользу – и вот ваше колесо (а то и несколько) уже в зоне риска. То есть, как минимум, шина на пути к значительному сокращению ресурса.

С другой стороны, шина с неправильным давлением не будет работать так, как было задумано ее изготовителями. И для зимних моделей это особенно существенно: если одна шина из четырех будет иметь другое сопротивление качению или другое сцепление с дорогой, автомобиль получит склонность к развертыванию на скользкой дороге.

В чем измеряется давление в шинах

Когда мы уже говорим об измерении давления, следует напомнить о единицах измерения. В нашей стране, как и в большинстве стран континентальной Европы, принято измерять давление в барах (бар) или атмосферах (атм). Это примерно одно и то же (1 бар = 0,98692 атм ) и разницы между этими величинами в обиходе не делают.

Но в англоязычных странах традиционно используется такая единица, как PSI – фунт на квадратный дюйм (pounds per square inch). И часто на манометрах основная шкала имеет именно такое градуирование, поэтому нужно быть внимательным и выбирать "свои" цифры.

Кратко

Ввиду вышеприведенных расчетов, особых хлопот с давлением в шинах украинская зима не нуждается. Единственное, что следует сделать, когда установится более или менее типичная зимняя погода, это при температуре –5 –7 С проконтролировать реальное давление в колесах. И "обнулить" зимнее значение, выставив по надежному манометру рекомендуемое производителем давление. После этого и похолодание на 10 градусов и потепление на такую же величину не выведет давление в ваших шинах за пределы допустимого отклонения в 0,1 – 0,15 атм. Еще более простой вариант – с наступлением морозного периода превентивно добавить к штатному давлению 0,1 – 0,15 атм.