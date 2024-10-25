Нужно ли изменять давление в шинах в преддверии зимы: несколько важных советов

Зимние шины стоят достаточно дорого, к тому же владельцы часто возлагают на них большие надежды по безопасности на зимних путях. Поэтому вопрос давления в шинах в зимнее время отнюдь не пуст. Тем более что все мы знаем, что с падением температуры по закрытому объему падает и давление.
О том, каким должно быть давление в шинах зимой, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий Autobild и Motor, а также компании Rosava.
На первый взгляд, вопрос о том, нужно ли корректировать давление в шинах с наступлением морозов, кажется несерьезным. Но если упомянуть курс элементарной физики, говорящий, что снижение температуры на каждые 10°С приводит к падению давления на 0,1 атм, возникают определенные сомнения. Тем более что мы переобуваем обычно как не при "плюсах", то при нулевых температурах. Так как быть?
Вообще упомянутые 0,1 атм падения давления в шине на каждые 10 градусов падения температуры – величина незначительная, и она существенно не повлияет на поведение машины и срок службы покрышки. Честно говоря, величина 0,1 атм вообще лежит в пределах погрешности большинства манометров, которыми пользуются автовладельцы и дешевые шиномонтажные пункты. И если бы мы говорили о летней жаре и возможности роста давления, то этой величиной можно было бы пренебречь.
Но мы говорим о зиме, когда давление в шине (пусть даже теоретически) может снизиться. При этом самое низкое давление более вредно для шины: из-за него покрышка нагревается и перегревается, из-за него боковины вынуждены сильнее сминаться и весь каркас работает с чрезмерной нагрузкой. Шина с низким давлением может нагреться настолько, что произойдет постепенное расслоение ее конструкции и станет непригодной к использованию.
Между тем вследствие мороза при неблагоприятном стечении обстоятельств давление в шине может упасть более чем на 0,2 атм, а это уже будет недопустимо. К примеру, если вы переобували машину в зимние шины и накачивали их при температуре +8+10 С, а на дворе сегодня имеете –10 С, то вы уже получаете снижение давления на 0,2 атм. Добавьте сюда возможность погрешности манометра не в вашу пользу – и вот ваше колесо (а то и несколько) уже в зоне риска. То есть, как минимум, шина на пути к значительному сокращению ресурса.
С другой стороны, шина с неправильным давлением не будет работать так, как было задумано ее изготовителями. И для зимних моделей это особенно существенно: если одна шина из четырех будет иметь другое сопротивление качению или другое сцепление с дорогой, автомобиль получит склонность к развертыванию на скользкой дороге.
Когда мы уже говорим об измерении давления, следует напомнить о единицах измерения. В нашей стране, как и в большинстве стран континентальной Европы, принято измерять давление в барах (бар) или атмосферах (атм). Это примерно одно и то же (1 бар = 0,98692 атм ) и разницы между этими величинами в обиходе не делают.
Но в англоязычных странах традиционно используется такая единица, как PSI – фунт на квадратный дюйм (pounds per square inch). И часто на манометрах основная шкала имеет именно такое градуирование, поэтому нужно быть внимательным и выбирать "свои" цифры.
Ввиду вышеприведенных расчетов, особых хлопот с давлением в шинах украинская зима не нуждается. Единственное, что следует сделать, когда установится более или менее типичная зимняя погода, это при температуре –5 –7 С проконтролировать реальное давление в колесах. И "обнулить" зимнее значение, выставив по надежному манометру рекомендуемое производителем давление. После этого и похолодание на 10 градусов и потепление на такую же величину не выведет давление в ваших шинах за пределы допустимого отклонения в 0,1 – 0,15 атм. Еще более простой вариант – с наступлением морозного периода превентивно добавить к штатному давлению 0,1 – 0,15 атм.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, как выбрать шиномонтаж для сезонного переобувки автомобиля.