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Чи потрібно йти до ТЦК, якщо вже оновили дані в "Резерв+": відповідь юриста

Чи потрібно йти до ТЦК, якщо вже оновили дані в "Резерв+": (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

До 18 липня військовозобов'язані чоловіки ще мають змогу оновити свої дані. Це можна зробити кількома шляхами: через ЦНАП, ТЦК СП чи застосунок "Резерв+". Якщо ви зробили це через програму, то лише залежно від мети похід до військкомату є обов'язковим.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат АО "Legal Strategy" Віолета Монастирська.

Чи потрібно йти в ТЦК, якщо є "Резерв+"

"Важливо розуміти, що наявність застосунку "Резерв+" не нівелює обов'язку з'явитися до ТЦК. Між додатком і ТЦК не стоїть знак рівності", - наголошує адвокат.

Навіть за наявності оновлених даних у застосунку відвідати ТЦК потрібно тим, хто хоче стати на облік, отримати бронювання, право на відстрочку, отримав направлення на ВЛК або мобілізаційне розпорядження.

Усе це можливо зробити лише через ТЦК. Застосунок "Резерв+" відповідних функцій не підтримує, каже Монастирська.

Водночас "Резерв+" генерує QR-код, який має таку саму юридичну силу, що й паперовий військово-обліковий документ. Його можна пред'явити при перевірці документів представникам ТЦК або поліції.

Через застосунок також можна виправити дані, якщо вони з помилкою, без походу до ТЦК. Це можуть зробити військовослужбовці, які стоять на обліку. Опція працює для військових, чий статус не відображається в реєстрі "Оберіг".

"Виправити дані онлайн також можуть військовозобов'язані, чиї дані не знайдено в системі. Для цього необхідно заповнити заявку, яка надходить до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформація оновлюється дистанційно і для цього не потрібно йти до ТЦК", - каже Віолетта.

Вона також додає, що військовозобов'язані, які мають право на виїзд за кордон, повинні прийти до ТЦК й отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом.

"Підсумовуючи вищезазначене, якщо особа завантажила "Резерв+" і дані без питань оновилися, в ТЦК можна не йти. У протилежному випадку або якщо вказано статус "у розшуку", необхідно з'явитися в ТЦК за місцем реєстрації або проживання", - підкреслює експертка.

Раніше ми розповідали, скільки придатних до мобілізації з-поміж тих, хто оновив дані.

Читайте також, чи треба довідка про несудимість для ТЦК, якщо ви "у розшуку".

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