У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації серед тих, хто оновив дані в Резерв+

Серед тих військовозобов’язаних, які оновили свої дані після 18 травня, 1,1 млн осіб придатні до призову під час мобілізації.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armyinform.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", – сказав він ефірі Армія TV.

Як розповів Лазуткін, через додаток Резерв+ близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - заявив речник Міноборони.

Нагадаємо, після вступу закону про мобілізацію 18 травня усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАПі або через додаток Резерв+.