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Нужно ли идти в ТЦК, если уже обновили данные в "Резерв+": ответ юриста

Нужно ли идти в ТЦК, если уже обновили данные в "Резерв+": (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

До 18 июля военнообязанные мужчины еще могут обновить свои данные. Это можно сделать несколькими способами: через ЦПАУ, ТЦК СП или приложение "Резерв+". Если вы сделали это через программу, то в зависимости от цели поход в военкомат обязателен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АО "Legal Strategy" Виолетта Монастырская.

Нужно ли идти в ТЦК, если есть "Резерв+"

"Важно понимать, что наличие приложения "Резерв+" не нивелирует обязанности явиться в ТЦК. Между приложением и ТЦК не стоит знак равно", - отмечает адвокат.

Даже при наличии обновленных данных в приложении прийти в ТЦК нужно тем, кто хочет встать на учет, получить бронирование, право на отсрочку, получил направление на ВВК или мобилизационное распоряжение.

Все это можно сделать только через ТЦК. Приложение "Резерв+" соответствующих функций не поддерживает, говорит Монастырская.

В то же время "Резерв+" генерирует QR-код, имеющий такую же юридическую силу, что и бумажный военно-учетный документ. Его можно предъявить при проверке документов представителям ТЦК или полиции.

Через приложение можно исправить данные, если они с ошибкой, без похода в ТЦК. Это могут сделать стоящие на учете военнослужащие. Опция работает для военных, чей статус не отображается в реестре "Оберіг".

"Исправить данные онлайн также могут военнообязанные, чьи данные не найдены в системе. Для этого необходимо заполнить заявку, которая поступает в реестр "Оберіг" для исправления данных. Информация обновляется дистанционно и для этого не нужно идти в ТЦК", - говорит Виолетта.

Она также добавляет, что военнообязанные, имеющие право на выезд за границу, должны прийти в ТЦК и получить военно-учетный документ с VIN-кодом.

"Подводя итог вышеупомянутого, если человек скачал "Резерв+" и данные без вопросов обновились, в ТЦК можно не идти. В противном случае или если указан статус "в розыске", необходимо явиться в ТЦК по месту регистрации или проживания", - подчеркивает эксперт.

Раньше мы рассказывали, сколько пригодных для мобилизации среди тех, кто обновил данные.

Читайте также, нужно ли справка о несудимости для ТЦК, если вы "в розыске".

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