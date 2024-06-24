Чи треба довідка про несудимість для ТЦК, якщо при оновленні даних "розшук": що кажуть у МВС

Військовозобов'язаному не потрібна довідка про несудимість, якщо під час оновлення військо-облікових даних у нього з'явився статус "у розшуку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

"У витязі про наявність чи відсутність судимості зазначається, чи особа перебуває в розшуку, проте була неузгодженість із ТЦК, які вважали, що громадянин, у якого не оновлені військові документи - знаходиться в розшуку", - сказав Тимченко.

Він зазначив, що це зовсім два різні види розшуку.

"Ми говоримо про процесуальний розшук. Коли ми надаємо витяг із системи внутрішніх справ, ми говоримо про осіб, які оголошені в розшук. Це процесуальний розшук. У випадку, якщо ми говоримо про ТЦК ситуація інша, це не розшук, це особа, у якої не оновлені військово-облікові документи", - пояснив заступник міністра.

За його словами, громадяни почали масово звертатися для отримання довідки про несудимість через "Дію", тому що ця функція досить популярна.

"Але кількість виросла максимально, а людям ці довідки не потрібні. Ми можемо говорити, що був так званий спам від наших громадян, з яким було складно впоратися. Ми це змогли й зараз цієї проблеми вже майже немає", - додав Тимченко.