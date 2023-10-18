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Чи потрібно Україні посилювати мобілізацію: що кажуть у Раді

Середа 18 жовтня 2023 16:00
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Чи потрібно Україні посилювати мобілізацію: що кажуть у Раді Фото: народний депутат Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в Україні немає потреби у різкому посиленні мобілізаційних заходів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ВВС заявив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський.

"Сьогодні жодних підстав для того, щоби сказати про необхідність розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів, немає", - сказав він.

Нардеп також нагадав, що в перший день повномасштабного вторгнення Росії Україна проголосила загальну мобілізацію. І в рамках цієї мобілізації територіальні центри комплектації забезпечують поповнення втрат - і вбитих, і поранених.

Також проводиться мобілізація для формування нових резервів, "які потрібні для наступу і для звільнення територій".

"Але підстав на сьогодні говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає", - сказав Веніславський.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, що наприкінці літа президент Володимир Зеленський повідомив, що до нього зверталися військові з проханням посилити мобілізацію.

Зазначимо, що у ТЦК заявляли, що мобілізація не торкнеться абсолютно всіх чоловіків, але кожен військовозобов'язаний повинен розуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Україну зі зброєю в руках.

Як анонсували в уряді, після завершення війни Україна відмовиться від військового призову та планує повністю перейти на професійну армію.

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