Чи потрібно повторно заповнювати дані в "Резерв+" після закінчення тестового режиму застосунку

У Міноборони нагадали, що документи з "Резерв +" будуть вважатися офіційними з 18 червня, коли застосунок вийде з тестового режиму.

З унормуванням певних питань електронний та паперовий документи будуть рівноцінними з появою відповідного QR-коду.

Водночас Лазуткін зауважив, що потрібно ураховувати такі нюанси, як "людський фактор", та наголосив на необхідності повторно уточнювати дані у разі невідповідностей згідно із чинними нормами законодавства.