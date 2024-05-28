Чи будуть повістки у "Резерв+": що говорять у Міноборони
Міністерство оборони України поки що не планує додавати можливість розсилки повісток за допомогою застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.
"Поки робота над таким функціоналом (розсилка повісток через "Резерв+" - ред.) не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", - зазначила Чорногоренко.
Вона також зазначила, що станом наразі свої військово-облікові дані за допомогою застосунку "Резерв+" оновили близько 1,1 мільйона військовозобов'язаних.
Що передувало
Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з його нормами, військовозобов'язані українці мають оновити свої дані протягом 60 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф.
Також 18 травня в Україні запустили застосунок "Резерв+", за допомогою якого дані можна оновити в онлайн-форматі.
Більш детально про додаток - у матеріалі РБК-Україна.
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