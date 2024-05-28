ua en ru
Вт, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи будуть повістки у "Резерв+": що говорять у Міноборони

Україна, Вівторок 28 травня 2024 19:07
UA EN RU
Чи будуть повістки у "Резерв+": що говорять у Міноборони Фото: у Міноборони розповіли, чи будуть повістки у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони України поки що не планує додавати можливість розсилки повісток за допомогою застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.

"Поки робота над таким функціоналом (розсилка повісток через "Резерв+" - ред.) не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", - зазначила Чорногоренко.

Вона також зазначила, що станом наразі свої військово-облікові дані за допомогою застосунку "Резерв+" оновили близько 1,1 мільйона військовозобов'язаних.

Що передувало

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з його нормами, військовозобов'язані українці мають оновити свої дані протягом 60 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф.

Також 18 травня в Україні запустили застосунок "Резерв+", за допомогою якого дані можна оновити в онлайн-форматі.

Більш детально про додаток - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електронний кабінет військовозобов'язаного Призов до армії Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Умєров: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України
Умєров: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України
DAILY
Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ