Чи будуть повістки у "Резерв+": що говорять у Міноборони

Фото: у Міноборони розповіли, чи будуть повістки у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство оборони України поки що не планує додавати можливість розсилки повісток за допомогою застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.

"Поки робота над таким функціоналом (розсилка повісток через "Резерв+" - ред.) не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", - зазначила Чорногоренко. Вона також зазначила, що станом наразі свої військово-облікові дані за допомогою застосунку "Резерв+" оновили близько 1,1 мільйона військовозобов'язаних.