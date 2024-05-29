Нужно ли повторно заполнять данные в "Резерв+" по окончании тестового режима приложения

В Минобороны напомнили, что документы из "Резерв+" будут считаться официальными с 18 июня, когда приложение выйдет из тестового режима.

С нормированием определенных вопросов электронный и бумажный документы будут равноценными при появлении соответствующего QR-кода.

В то же время Лазуткин отметил, что нужно учитывать такие нюансы, как "человеческий фактор", и отметил необходимость повторно уточнять данные в случае несоответствий согласно действующим нормам законодательства.