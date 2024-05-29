Чи потрібно повторно заповнювати дані в "Резерв+" після закінчення тестового режиму застосунку

Після виходу застосунку "Резерв+" для оновлення військово-облікових даних із тестового режиму, користувачам не потрібно повторно заповнювати дані. Всі документи будуть продубльовані у програму автоматично.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

У Міноборони нагадали, що документи з "Резерв +" будуть вважатися офіційними з 18 червня, коли застосунок вийде з тестового режиму.

З унормуванням певних питань електронний та паперовий документи будуть рівноцінними з появою відповідного QR-коду.

Водночас Лазуткін зауважив, що потрібно ураховувати такі нюанси, як "людський фактор", та наголосив на необхідності повторно уточнювати дані у разі невідповідностей згідно із чинними нормами законодавства.