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Нужно ли повторно заполнять данные в "Резерв+" по окончании тестового режима приложения

Украина, Среда 29 мая 2024 14:10
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Нужно ли повторно заполнять данные в "Резерв+" по окончании тестового режима приложения фото: нужно ли обновлять данные повторно в Резерв+ по окончании тестового режима (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

После выхода приложения "Резерв+" для обновления военно-учетных данных из тестового режима пользователям не нужно повторно заполнять данные. Все документы будут продублированы в программу автоматически.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

В Минобороны напомнили, что документы из "Резерв+" будут считаться официальными с 18 июня, когда приложение выйдет из тестового режима.

С нормированием определенных вопросов электронный и бумажный документы будут равноценными при появлении соответствующего QR-кода.

В то же время Лазуткин отметил, что нужно учитывать такие нюансы, как "человеческий фактор", и отметил необходимость повторно уточнять данные в случае несоответствий согласно действующим нормам законодательства.

Приложение "Резерв+"

Напомним, 18 мая в Украине запустили приложение "Резерв+", посредством которого данные можно обновить в онлайн-формате.

Недавно мы рассказывали, планирует ли Минобороны добавлять возможность рассылки повесток с помощью приложения "Резерв+".

Более подробно о приложении читайте - в материале РБК-Украина.

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