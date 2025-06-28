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Недооцінена ягода, яка уповільнює старіння: зверніть увагу в магазині

Субота 28 червня 2025 12:51
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Недооцінена ягода, яка уповільнює старіння: зверніть увагу в магазині Фото: Жимолость - дуже корисна ягода (Wikipedia)
Автор: Людмила Жукова

В українських магазинах продаються багато ягід, але одна з них залишається недооціненою.

Яку саме ягоду треба їсти для профілактики старіння, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.

Яка ягода уповільнює старіння?

Мова йде про жимолость. Ця ягода багата на вітамін С і вітаміни групи В, а також на ключові мінерали, такі як магній, кальцій, калій і фосфор. Однак саме антиоксиданти, такі як антоціани, флавоноїди та фенольні кислоти, вважаються її найбільшою цінністю.

Вчені підкреслюють їхню здатність боротися із запаленням і захищати клітини від дегенерації, що може значно знизити ризик багатьох хронічних захворювань.

Як показали дослідження, проведені групою вчених з Польської академії наук в Ольштині, екстракт цієї ягоди може підтримувати організм у боротьбі з діабетом та атеросклерозом. В експериментах на щурах, яких годували дієтою з високим вмістом цукру, ті тварини, які отримували ягідну добавку, відзначили покращену толерантність до глюкози та зниження рівня холестерину.

Вчені припускають, що регулярне вживання ягоди може позитивно впливати на ліпідний профіль, що, у свою чергу, знижує ймовірність захворювань системи кровообігу.

За словами експертів, плоди жимолості також мають антибактеріальні властивості. Вони можуть пригнічувати ріст бактерій, таких як кишкова паличка або стафілокок, які часто викликають інфекції сечовивідних шляхів та дихальних шляхів.

Тому включення її до вашого раціону може бути корисним, особливо під час сезону грипу або в періоди ослабленого імунітету.

Оздоровчі властивості також поширюються на нервову систему. Експерти вказують на те, що її інгредієнти можуть запобігати ішемії головного мозку та підтримувати її функціонування, що важливо для профілактики деменції. Крім того, високий вміст вітамінів групи В впливає на кращу концентрацію уваги, пам'ять, а також протидіє стресу та поганому настрою, які можуть призвести до розвитку депресії.

Не можна ігнорувати ще одну властивість цих маленьких фруктів - їхню здатність уповільнювати процеси старіння організму. Антиоксиданти, що містяться в них, ефективно знищують вільні радикали, які відповідають за пошкодження клітин і можуть призвести до розвитку раку. Завдяки цьому оздоровчий потенціал набуває ще більшого значення.

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