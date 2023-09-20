Чи потрібні Україні польські овочі та фрукти: відповідь експерта

За її словами, Україна самостійно виробляє багато овочів. Навіть в надскладний для українського овочівництва 2022 рік, коли окупованими виявилися значна частина територій України, які спеціалізувалися саме на даній галузі, Україна виростила 7,5 млн т різноманітних овочів (без врахування картоплі). В цей же період було імпортовано близько 140 тис. т овочів різних видів з Польщі.

Як зазначила експерт, якщо розглядати структуру імпортних поставок овочів різних видів Україною, то частка Польщі в ній становить 18-20%.

"Таким чином частка імпортованих польських овочів становила не більше 2% від загальної ємності українського ринку. Основним постачальником овочів в Україну навіть після руйнування морських шляхів залишається Туреччина", - додала експерт.

Водночас періодично для деяких видів овочів вплив польських імпортних поставок відчувається більше. Зокрема у 2022 році були значні поставки овочів борщового набору, особливо цибулі.

"Однак цього року Україна змогла самостійно виростити достатню кількість цих овочів, таким чином практично повністю компенсувавши втрачене овочівництво в Херсонській та Запорізькій областях. В найближчій перспективі немає гострої потреби в імпортних поставках для жодного виду овочу", - додала вона.

Щодо фруктів, то обсяги поставок у 2022 році з Польщі становили лише 4 тис. т. і вони взагалі не мають суттєвого впливу на українських ринок фруктів, повідомила Литвин.

Яскраво вираженої сезонності в імпортних поставках овочів з Польщі не спостерігається. Ця країна має такі ж природньо-кліматичні умови, як Україна, тому збір врожаю відбувається практично одночасно.

"Абсолютно інша ситуація з Туреччиною, яка завдяки більш теплому клімату має змогу вирощувати овочі в теплицях без підігріву цілий рік. Тому обсяги поставок з даної країни зростають саме в зимово-осінній період", - розповіла експерт.

Можливе ембарго

Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, Україна ухвалить рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що уряд України найближчими днями може запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.