Нужны ли Украине польские овощи и фрукты: ответ эксперта

По ее словам, Украина самостоятельно производит много овощей. Даже в сверхсложный для украинского овощеводства 2022 год, когда оккупированными оказались значительная часть территорий Украины, специализировавшихся именно на данной отрасли, Украина выросла 7,5 млн т различных овощей (без учета картофеля). В этот же период было импортировано около 140 тыс. т овощей разных видов из Польши.

Как отметила эксперт, если рассматривать структуру импортных поставок овощей разных видов по Украине, то доля Польши в ней составляет 18-20%.

"Таким образом, доля импортированных польских овощей составляла не более 2% от общей емкости украинского рынка. Основным поставщиком овощей в Украину даже после разрушения морских путей остается Турция", - добавила эксперт.

В то же время, периодически для некоторых видов овощей влияние польских импортных поставок ощущается больше. В частности, в 2022 году были значительные поставки овощей борщового набора, особенно лука.

"Однако в этом году Украина смогла самостоятельно вырастить достаточное количество этих овощей, таким образом практически полностью компенсировав потерянное овощеводство в Херсонской и Запорожской областях. В ближайшей перспективе нет острой потребности в импортных поставках ни для одного вида овощей", - добавила она.

Что касается фруктов, то объемы поставок в 2022 году из Польши составляли всего 4 тыс. т. и они вообще не оказывают существенного влияния на украинский рынок фруктов, сообщила Литвин.

Ярко выраженной сезонности в импортных поставках овощей из Польши не наблюдается. У этой страны такие же природно-климатические условия, как Украина, поэтому сбор урожая происходит практически одновременно.

"Совершенно другая ситуация с Турцией, которая благодаря более теплому климату может выращивать овощи в теплицах без подогрева круглый год. Поэтому объемы поставок из данной страны растут именно в зимне-осенний период", - рассказала эксперт.

Возможное эмбарго

Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, Украина примет решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что правительство Украины в ближайшие дни может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.