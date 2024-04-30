Чи потрібні Україні несправні винищувачі F-16: відповідь Повітряних сил

Україна потребує постачання несправних винищувачів F-16. Їх можуть використовувати у якості "донорів" для робочих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телеканалу " Прямий ".

У Євлаша поцікавилися, чи правдива інформація про те, що Україні, серед іншого, можуть передати несправні F-16.

"Навіть якщо це будуть несправні літаки, вони надзвичайно необхідні. "Донори" абсолютно адекватно практикуються у різних країнах... Це нормальна практика, якщо одна з деталей не працює, решту деталей можна взяти на застосування, на заміну інших компонентів", - наголосив спікер Повітряних сил.

Він додав, що несправні літаки можна використовувати не лише для ремонту, а й "для інших цілей, які визначить командування".