Нужны ли Украине неисправные истребители F-16: ответ Воздушных сил

Украина нуждается в поставках неисправных истребителей F-16. Их могут использовать в качестве "доноров" для рабочих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телеканала " Прямой ".

У Евлаша поинтересовались, правдивая ли информация о том, что Украине, среди прочего, могут передать неисправные F-16.

"Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах... Это нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он добавил, что неисправные самолеты можно использовать не только для ремонта, но и "для других целей, которые определит командование".