Чи потрібні перевізникам військово-облікові документи для перетину кордону: пояснення ДПСУ

"На цей час ми не перевіряємо наявність військово-облікового документа в інших категоріях осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами, відносно яких чітко зазначені умови перетину кордону", - пояснив Демченко.

Він пояснив, що до таких категорій, зокрема, відносяться люди:

з інвалідністю,

особи, які супроводжують людей чи дітей з інвалідністю,

які перевозять гуманітарну допомогу.

водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів,

працівники залізниці, авіаційної галузі та морської галузі

"Загалом змін до правил перетину кордону громадянами України, що затверджені постановою уряду №57 на цей час ще не внесено, але варто очікувати, що такі зміни через деякий час відбудуться і коли будуть, скажімо так, змінені, можливо, умови для більшої категорії осіб, то ми, звісно, про це повідомимо", - додав речник ДПСУ.