Чи можна отримати нові права водія без військового квитка: правила сервісних центрів МВС
Після набрання чинності новим законом про мобілізацію з 18 травня сервісні центри МВС надаватимуть послуги у звичному режимі. Пакет документів залишається незмінним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
"Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа", - йдеться в повідомленні.
Документи для обміну посвідчення водія
За даними прес-служби, при зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів: паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), наявне посвідчення водія.
Документи для перереєстрації авто
Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:
- паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- довіреність на іншу особу (за потреби).
Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.
Новий закон про мобілізацію
Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні, який змінює деякі норми щодо військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 60 років.
Зокрема, усі чоловіки повинні уточнити свої дані. Це можна зробити через ТЦК, ЦНАПи або застосунок "Резерв+".