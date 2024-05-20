Чи можна отримати нові права водія без військового квитка: правила сервісних центрів МВС

Після набрання чинності новим законом про мобілізацію з 18 травня сервісні центри МВС надаватимуть послуги у звичному режимі. Пакет документів залишається незмінним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа", - йдеться в повідомленні.

Документи для обміну посвідчення водія

За даними прес-служби, при зверненні до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів: паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), наявне посвідчення водія.

Документи для перереєстрації авто

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні, який змінює деякі норми щодо військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 60 років.

Зокрема, усі чоловіки повинні уточнити свої дані. Це можна зробити через ТЦК, ЦНАПи або застосунок "Резерв+".