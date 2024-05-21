Жінок-медиків не прийматимуть на роботу без військового квитка та обліку в ТЦК

Кабінет міністрів виключив норму, за якою жінки-медики або фармацевти могли влаштовуватися на роботу без військового квитка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 563 .

Постановою виключений п. 51 "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" наступного змісту:

"Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних ТЦК та СП (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року".

Залишається діючою норма, за якою керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють ТЦК про жінок, які працюють у зазначених організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку.

Непрацевлаштовані жінки повинні самостійно прибути до ТЦК з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних, йдеться в документі.