Чи потрібна Україні банкнота 5000 грн: аналітик пояснив, коли вона знадобиться
Поява банкноти номіналом 5000 гривень в Україні найближчими роками є передчасною, оскільки інфляція не має рухатися такими темпами, щоб виникла необхідність у ще більшому номіналі.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Головне:
- 5000-гривнева банкнота наразі не потрібна.
- Нові номінали стають необхідними через зниження купівельної спроможності грошей.
- Потреба в купюрі понад 2000 грн виникне за значного знецінення гривні.
- Нинішня поява 2000 грн не свідчить про галопуючу інфляцію.
Фінансовий аналітик не очікує появи банкноти номіналом 5000 гривень у найближчі роки. Він вважає такий сценарій передчасним з огляду на нинішню економічну ситуацію.
''Це передчасно. Я думаю, що інфляція не буде крокувати такими темпами, щоб 5 гривень для нас стали як одна копійка за часів, коли найбільшим номіналом була 100-гривнева банкнота'', – сказав Шевчишин.
За його словами, потреба у більших номіналах безпосередньо пов’язана зі зниженням купівельної спроможності грошей.
''Коли 2 гривні перестануть бути засобом платежу, тоді й формуватиметься потреба в номіналі більшому за 2000 гривень'', – пояснив аналітик.
Шевчишин зазначив, що з часом дрібні номінали втрачають практичне значення, якщо їхня купівельна спроможність стає надто низькою.
''Коли в нас була висока купюра 100 гривень, копійка мала певну вартість і купівельну спроможність. А зараз одна копійка нічого не варта'', – зазначив він.
Водночас поява 2000-гривневої банкноти, за словами аналітика, не означає автоматичного переходу до ще більших номіналів. Для цього гривня мала б значно втратити свою купівельну спроможність.
Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня 2026 року, Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу – 2 000 гривень. На новій купюрі зображено портрет видатного українського поета та Героя України Василя Стуса.
Банки вже відсьогодні мають можливість отримувати купюри від регулятора та видавати їх клієнтам через каси.
Що стосується повноцінної появи 2 000 гривень у банкоматах і терміналах, в НБУ наголосили, що презентували банкноту за два місяці – 10 липня, надавши банкам технічну можливість безкоштовно переналаштувати своє обладнання для сортування та видачі нових грошей.
Детальніше про те, чому, на думку експертів, НБУ вирішив випустити новий номінал саме зараз та як поява такої купюри вплине на економіку й інфляційні очікування, читайте в матеріалі РБК-Україна "Банкнота тривоги? Що означає поява купюри 2000 гривень і чи варто боятись за гроші".