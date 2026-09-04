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Нужна ли Украине банкнота 5000 грн: аналитик объяснил, когда она понадобится

15:45 04.09.2026 Пт
2 мин
Эксперт объяснил, почему считает появление еще большего номинала преждевременным
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Нужна ли Украине банкнота 5000 грн: аналитик объяснил, когда она понадобится Фото: новый номинал банкноты должен отвечать реальной потребности в наличных расчетах (НБУ)
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Появление банкноты номиналом 5000 гривен в Украине в ближайшие годы преждевременно, поскольку инфляция не должна двигаться такими темпами, чтобы возникла необходимость в еще большем номинале.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Главное:

  • 5000-гривневая банкнота пока не нужна.
  • Новые номиналы становятся необходимыми из-за снижения покупательной способности денег.
  • Потребность в купюре более 2000 грн. возникнет при значительном обесценении гривны.
  • Нынешнее появление 2000 грн не свидетельствует о галопирующей инфляции.

Финансовый аналитик не ожидает появления банкноты номиналом в 5000 гривен в ближайшие годы. Он считает такой сценарий преждевременным с учетом нынешней экономической ситуации.

''Это преждевременно. Я думаю, что инфляция не будет шагать такими темпами, чтобы 5 гривен для нас стали как одна копейка во времена, когда самым большим номиналом была 100-гривневая банкнота'', – сказал Шевчишин.

По его словам, потребность в больших номиналах напрямую связана с понижением покупательной способности денег.

''Когда 2 гривны перестанут быть средством платежа, тогда и будет формироваться потребность в номинале более 2000 гривен'', – пояснил аналитик.

Шевчишин отметил, что со временем мелкие номиналы теряют практическое значение, если их покупательная способность становится слишком низкой.

''Когда у нас была высокая купюра 100 гривен, копейка имела определенную стоимость и покупательную способность. А сейчас одна копейка ничего не стоит'', – отметил он.

В то же время, появление 2000-гривневой банкноты, по словам аналитика, не означает автоматического перехода к еще большим номиналам. Для этого гривна должна значительно потерять свою покупательную способность.

Напомним, сегодня, 4 сентября 2026 года, Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноту нового наивысшего номинала – 2 000 гривен . На новой купюре изображен портрет величайшего украинского поэта и Героя Украины Василия Стуса.

Банки уже сегодня имеют возможность получать купюры от регулятора и выдавать их клиентам через кассы.

Что касается полноценного появления 2 000 гривен в банкоматах и терминалах, в НБУ отметили, что презентовали банкноту за два месяца – 10 июля , предоставив банкам техническую возможность бесплатно перенастроить свое оборудование для сортировки и выдачи новых денег.

Детальнее о том, почему, по мнению экспертов, НБУ решил выпустить новый номинал именно сейчас и как появление такой купюры повлияет на экономику и инфляционные ожидания, читайте в материале РБК-Украина "Банкнота тревоги? Что означает появление купюры 2000 гривен и стоит ли бояться за деньги".

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