Чи потрібна парасолька на Великдень? Якою буде погода на святкові вихідні

На територію України продовжує надходити тепле повітря з південного заходу Європи. Тим часом у деяких регіонах найближчим часом може бути невеликий дощ.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
"Про погоду на найближчий час і великодні свята в Україні вже можемо якраз говорити. Вже є всі офіційні прогнози", - розповіла синоптик.
Так, завтра (у вівторок, 16 квітня), з південного заходу Європи на територію України продовжуватиме надходити тепле повітря.
"Тож майже скрізь вже нічних заморозків, які ось були, вже ми не очікуємо", - уточнила Птуха.
За її словами, погода з невеликим дощем може бути:
"Атмосферний фронт буде таким, не надто активним. Але трішки хмарності та невеличкий дощик весняний може зумовити. На решті територій - без опадів і в полі підвищеного тиску", - повідомила експерт.
Починаючи з четверга, 17 квітня, практично по всій території України переважатиме погода без опадів - під впливом поля високого атмосферного тиску.
Лише у п'ятницю, 18 квітня, короткочасні дощі можуть бути:
При цьому температура повітря в Україні (в середньому) очікується така:
Трішки свіжіше буде на узбережжі морів у денні години - від 13 до 18 градусів вище нуля.
"Вітер - переважно південно-східного напрямку (тобто з південних широт). Відносно теплий, але все ж таки інтенсивний - 7-12 м/с. Це - не небезпечний критерій, але такий, відчутний, весняний", - розповіла синоптик.
Згідно з інформацією представниці УкрГМЦ, впродовж святкових великодніх вихідних - 19 та 20 квітня - в Україні також пануватиме погода без опадів.
"Лише у Карпатському регіоні часом може дощити", - зауважила Птуха.
При цьому температурний фон залишатиметься практично таким самим:
"Все досить одноманітно буде, така повітряна маса", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому говорити про "мороз" у травні - категорично неправильно та чи можуть в Україні ще бути заморозки.
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