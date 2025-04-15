Нужен ли зонтик на Пасху? Какой будет погода на праздничные выходные

Чего ждать от погоды завтра и где будет дождливо

"О погоде на ближайшее время и пасхальные праздники в Украине уже можем как раз говорить. Уже есть все официальные прогнозы", - рассказала синоптик.

Так, завтра (во вторник, 16 апреля), с юго-запада Европы на территорию Украины будет продолжать поступать теплый воздух.

"Поэтому почти везде уже ночных заморозков, которые вот были, уже мы не ожидаем", - уточнила Птуха.

По ее словам, погода с небольшим дождем может быть:

в западных областях;

местами (в утренние и дневные часы) - в некоторых северных и центральных областях (включая Киевскую).

"Атмосферный фронт будет таким, не слишком активным. Но немного облачности и небольшой дождик весенний может обусловить. На остальных территориях - без осадков и в поле повышенного давления", - сообщила эксперт.

Что известно о погоде до конца недели

Начиная с четверга, 17 апреля, практически по всей территории Украины будет преобладать погода без осадков - под влиянием поля высокого атмосферного давления.

Только в пятницу, 18 апреля, кратковременные дожди могут быть:

на Закарпатье;

в Карпатах.

При этом температура воздуха в Украине (в среднем) ожидается такая:

ночью - от 5 до 10 градусов по Цельсию;

днем - от 18 до 24 градусов тепла.

Немножко свежее будет на побережье морей в дневные часы - от 13 до 18 градусов выше нуля.

"Ветер - преимущественно юго-восточного направления (то есть с южных широт). Относительно теплый, но все же интенсивный - 7-12 м/с. Это - не опасный критерий, но такой, ощутимый, весенний", - рассказала синоптик.

Какой будет погода на пасхальные выходные в Украине

Согласно информации представительницы УкрГМЦ, в течение праздничных пасхальных выходных - 19 и 20 апреля - в Украине также будет царить погода без осадков.

"Только в Карпатском регионе временами может быть дождик", - отметила Птуха.

При этом температурный фон будет оставаться практически таким же:

ночью - от 5 до 11 градусов тепла;

днем - от 17 до 23 выше нуля.

"Все достаточно однообразно будет, такая воздушная масса", - подытожила эксперт.