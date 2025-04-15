Нужен ли зонтик на Пасху? Какой будет погода на праздничные выходные
На территорию Украины продолжает поступать теплый воздух с юго-запада Европы. Тем временем в некоторых регионах в ближайшее время может быть небольшой дождь.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Чего ждать от погоды завтра и где будет дождливо
"О погоде на ближайшее время и пасхальные праздники в Украине уже можем как раз говорить. Уже есть все официальные прогнозы", - рассказала синоптик.
Так, завтра (во вторник, 16 апреля), с юго-запада Европы на территорию Украины будет продолжать поступать теплый воздух.
"Поэтому почти везде уже ночных заморозков, которые вот были, уже мы не ожидаем", - уточнила Птуха.
По ее словам, погода с небольшим дождем может быть:
- в западных областях;
- местами (в утренние и дневные часы) - в некоторых северных и центральных областях (включая Киевскую).
"Атмосферный фронт будет таким, не слишком активным. Но немного облачности и небольшой дождик весенний может обусловить. На остальных территориях - без осадков и в поле повышенного давления", - сообщила эксперт.
Что известно о погоде до конца недели
Начиная с четверга, 17 апреля, практически по всей территории Украины будет преобладать погода без осадков - под влиянием поля высокого атмосферного давления.
Только в пятницу, 18 апреля, кратковременные дожди могут быть:
- на Закарпатье;
- в Карпатах.
При этом температура воздуха в Украине (в среднем) ожидается такая:
- ночью - от 5 до 10 градусов по Цельсию;
- днем - от 18 до 24 градусов тепла.
Немножко свежее будет на побережье морей в дневные часы - от 13 до 18 градусов выше нуля.
"Ветер - преимущественно юго-восточного направления (то есть с южных широт). Относительно теплый, но все же интенсивный - 7-12 м/с. Это - не опасный критерий, но такой, ощутимый, весенний", - рассказала синоптик.
Какой будет погода на пасхальные выходные в Украине
Согласно информации представительницы УкрГМЦ, в течение праздничных пасхальных выходных - 19 и 20 апреля - в Украине также будет царить погода без осадков.
"Только в Карпатском регионе временами может быть дождик", - отметила Птуха.
При этом температурный фон будет оставаться практически таким же:
- ночью - от 5 до 11 градусов тепла;
- днем - от 17 до 23 выше нуля.
"Все достаточно однообразно будет, такая воздушная масса", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему говорить о "морозе" в мае - категорически неправильно и могут ли в Украине еще быть заморозки.
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