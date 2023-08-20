Чи потрібна довідка з військкомату для реєстрації авто: пояснення МВС

"У мережі активно шириться меседж, що нібито з 20 серпня для перереєстрації авто у сервісних центрах МВС клієнт має предʼявити довідку із військкомату. Офіційно заявляємо, ця інформація не відповідає дійсності та жодних документів фізичним особам від територіальних центрів комплектації надавати не потрібно", - йдеться у повідомленні.

При цьому в МВС наголошують, що юридичним особам для реєстрації автомобіля треба мати документ з відміткою військкомату про зняття/постановку на облік.

Документи, які потрібні для переоформлення авто:

паспорти і копії ІПН-кодів чинного власника і громадянина, на якого буде оформлятися машина;

техпаспорт автомобіля;

заяву про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в СЦ);

квитанції про оплату за послуги СЦ, бланки і номера (оплата у відділенні банку при СЦ);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу (не є обов’язковим, крім випадків першої реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону авто).

Нагадаємо, ми пояснювали, як обміняти посвідчення водія України за кордоном.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна повідомляв, що українці будуть отримувати водійське посвідчення по-новому.

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