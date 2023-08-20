Нужна ли справка из военкомата для регистрации авто: объяснение МВД

"В сети активно распространяется месседж, который якобы с 20 августа для перерегистрации авто в сервисных центрах МВД клиент должен предъявить справку из военкомата. Официально заявляем, эта информация не соответствует действительности и никаких документов физическим лицам от территориальных центров комплектации предоставлять не нужно", - говорится в сообщении.

При этом в МВД отмечают, что юридическим лицам для регистрации автомобиля нужно иметь документ с отметкой военкомата о снятии/постановке на учет.

Документы, необходимые для переоформления авто:

паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина;

техпаспорт автомобиля;

заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в СЦ);

квитанции об оплате услуг СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при СЦ);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства (не обязательно, кроме случаев первой регистрации подержанного ввезенного из-за границы авто).

Напомним, мы объясняли, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина сообщал, что украинцы будут получать водительские права по-новому.

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