Чи потрібен дозвіл НАТО окремим країнам на збиття цілей над Україною: відповідь експерта
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для збиття цілей над територією України Варшава потребує підтримки НАТО та Євросоюзу.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна - "Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною".
"Ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може прийняти самостійно, воно може бути прийняте тільки спільно з її союзниками", - сказав Сікорський.
Водночас співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко у коментарі РБК-Україна зазначила, що в цьому випадку йдеться радше про політичні міркування, а не прямі обмеження з боку НАТО.
"Якщо Польща вважає, що дрони над територією України становлять загрозу для неї, то вона може їх збивати у координації з Україною засобами, які вона має у власному розпорядженні. Якщо вони будуть оперувати іншими засобами, які розміщуються на території Польщі, тоді так, потрібне рішення Альянсу", - сказала Вдовиченко.
Вторгнення дронів РФ у Польщу
В ніч на 10 вересня Росія під час атаки на Україну запустила близько 20 дронів у повітряний простір Польщі.
Щоб забезпечити безпеку, польська авіація вперше збила російські дрони над власною територією.
У відповідь НАТО активувало чотири статті Альянсу та розпочало операцію "Військовий страж", що передбачає перекидання техніки союзниками для посилення оборони Польщі.
Також РБК-Україна повідомляло, що в неділю президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі.