Нужно ли разрешение НАТО отдельным странам на сбитие целей над Украиной: ответ эксперта

Четверг 18 сентября 2025 09:35
UA EN RU
Нужно ли разрешение НАТО отдельным странам на сбитие целей над Украиной: ответ эксперта Иллюстративное фото: эксперт объяснила, могут ли отдельные государства сбивать цели над Украиной (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Роман Кот

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что для сбивания целей над территорией Украины Варшава нуждается в поддержке НАТО и Евросоюза.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной".

"Мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это решение Польша не может принять самостоятельно, оно может быть принято только совместно с ее союзниками", - сказал Сикорский.

В то же время содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики Кембриджского университета Виктория Вдовиченко в комментарии РБК-Украина отметила, что в данном случае речь идет скорее о политических соображениях, а не прямых ограничениях со стороны НАТО.

"Если Польша считает, что дроны над территорией Украины представляют угрозу для нее, то она может их сбивать в координации с Украиной средствами, которые она имеет в собственном распоряжении. Если они будут оперировать другими средствами, которые размещаются на территории Польши, тогда да, нужно решение Альянса", - сказала Вдовиченко.

Вторжение дронов РФ в Польшу

В ночь на 10 сентября Россия во время атаки на Украину запустила около 20 дронов в воздушное пространство Польши.

Чтобы обеспечить безопасность, польская авиация впервые сбила российские дроны над собственной территорией.

В ответ НАТО активировало четыре статьи Альянса и начало операцию "Военный страж", предусматривающую переброску техники союзниками для усиления обороны Польши.

Также РБК-Украина сообщало, что в воскресенье президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на переброску войск НАТО в Польшу.

