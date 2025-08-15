UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Чи потис Трамп руку Путіну: відео першого контакту

Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Дональд Трамп зустрів російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Зустріч почалася з рукостискання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі на Алясці.

Спочатку Трамп та Путін на своїх президентських літаках прибули на авіабазу в місті Анкорідж на Алясці. Потім американський президент та російський диктатор спустилися трапами до червоної доріжки, де потисли руки.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, на Алясці відбудеться перший за час повномасштабної війни в Україні саміт очільників США та Росії. Про цю зустріч домовилися минулого тижня після візиту американського посланця Стіва Віткоффа в Москву.

Очікується, що Трамп та Путін проведуть зустріч у форматі "три на три", хоча спочатку планувалися переговори віч-на-віч. Потім - спілкування перейде у формат делегацій.

Головне питання на порядку денному - припинення російської війни проти України. Як заявляв перед зустріччю Трамп, він хоче вийти з переговорів з "яким-небудь перемир'ям в Україні".

Крім того, очікується, що у разі успішних переговорів на Алясці, можуть відбутися тристоронні переговори за участі Зеленського, Путіна та Трампа. Детальніше про сьогоднішню зустріч - у матеріалі РБК-Україна з посиланням.

