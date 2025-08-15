Пожал ли Трамп руку Путину: видео первого контакта

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, сегодня, 15 августа, на Аляске состоится первый за время полномасштабной войны в Украине саммит руководителей США и России. Об этой встрече договорились на прошлой неделе после визита американского посланника Стива Уиткоффа в Москву.

Ожидается, что Трамп и Путин проведут встречу в формате "три на три", хотя сначала планировались переговоры с глазу на глаз. Затем - общение перейдет в формат делегаций.

Главный вопрос на повестке дня - прекращение российской войны против Украины. Как заявлял перед встречей Трамп, он хочет выйти из переговоров с "каким-нибудь перемирием в Украине".

Кроме того, ожидается, что в случае успешных переговоров на Аляске, могут состояться трехсторонние переговоры с участием Зеленского, Путина и Трампа. Подробнее о сегодняшней встрече - в материале РБК-Украина со ссылкой.