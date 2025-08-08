Чи поставить Путін на паузу удари по Україні через зустріч з Трампом: думка експерта

На тлі можливої зустрічі диктатора Володимира Путіна і президента Дональда Трампа війська РФ застосовують менше дронів під час атак по Україні. Не виключено, що Кремль може й зробити й паузу в масованих обстрілах, але невелику.

Зустріч Трампа з Путіним. Чому це викликає тривогу?

За словами експерта, можлива зустріч Трампа з Путіним є дуже тривожною. Він пояснює це історичним прикладом 2018-го року, коли обидва політики провели двогодинну зустріч тет-а-тет в Гельсінкі ще за першої президентської каденції Трампа.

"І потім, коли американці розкрили стенограму бесіди, то були в шоці через те, що 90% часу говорив Путін, а Трамп мовчав. І це попри те, що американський президент балакучий. Тому люди з оточення Трампа не могли пояснити що взагалі відбулося", - нагадує Ступак.

Він зазначає, що європейські союзники вже зараз наполягають, щоб наступні перемовини відбувалися не у форматі "віч-на-віч", а з присутністю представників ЄС, які можуть адвокатувати інтереси України.

"Бо Трамп - це дуже ненадійний персонаж. Є ризик в тому, що Путін йому про історію Рюриковичів розповість. Жартома, але все одно. Він може навішати на вуха Трампу, який потім вийде і скаже: "Україна, виходьте із Запорізької, Херсонської областей, бо буде погано. Інакше зброю вам не дам. Тобто є такий ризик величезний", - каже Ступак.

За словами співрозмовника, хоч зараз перемовини лідерів плануються і в західних медіа лунають заяви про зустріч Трампа і Путіна наступного тижня, "зазвичай такі речі швидко так не робляться".

"Але вони можуть в аварійному режимі це організувати. Головне, щоб були питання "набиті". І щоб без України не "порішали", - акцентує Ступак.

РФ масовано не атакує Україну. Це сигнал Трампу, чи накопичення?

Водночас останні дні фіксується зменшення атак безпілотниками. Якщо раніше Росія запускала до 500 дронів по Україні за ніч добу, то нині їх в межах 100-200, звертає увагу експерт.

"Це може сприйматися, що Путін йде назустріч Трампу, можливо. Київ масовано не атакують. Нема по 500 дронів. Але взагалі на американському порядку денному наразі немає такого питання про зменшення ударів. Про цей йшлося в західній пресі, що начебто про це будуть говорити, але верифікації цьому немає", - наголошує Ступак.

Однак експерт не виключає, що російський диктатор може вдатися до невеликої паузи в масованих повітряних атаках по Україні перед зустріччю з Трампом, або ж накопичити, щоб вдатися до обстрілу вже після перемовин з американським лідером.

"Звичайно, Путін може й накопичувати, а потім завдати масованого удару вже після 5-7 днів після зустрічі. Але це все в теорії", - підкреслює Ступак.

Він пояснює, що глава Кремля може й не погодитися на те ж повітряне перемир'я, про яке писали західні медіа.

"Або він може сказати: "Окей, це цікаве питання, я доручу своїм підлеглим це пропрацювати. Під час наступної зустрічі будемо спілкуватися". А наступна їх зустріч може відбутися за 2 місяці, наприклад", - додає Ступак.

Тож звертає увагу, що є безліч сценаріїв, які диктатор може використовувати, аби затягувати час. Однак, за словами співрозмовника, "поки що ситуація на боці Путіна, як не крути".

"Так, стагнація економіки, удари по НПЗ та залізниці - все це в РФ є. Але люди йдуть до війська, гроші ще в бюджеті є, тому і успіхи на фронті є, тож треба атакувати. Я думаю, що в нього логіка така. Тому Путін буде тягнути час", - підсумував експерт.