Чи постачають балістичні ракети для РФ інші країни: відповідь Кулеби

Надання РФ балістичних ракет іншими країнами

Нагадаємо, джерела видання Reuters напередодні повідомляли, що Іран надав російським окупантам близько 400 балістичних ракет. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 700 км.

Крім того, одним із союзників у постачанні озброєння для Росії є КНДР. Зокрема, станом на початок лютого РФ запускала балістичні ракети Північної Кореї проти України дев'ять разів.

Як розповіли в Державному департаменті США, Північна Корея хоче отримати від Росії технології балістичних ракет або інші передові технології в обмін на такі поставки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.