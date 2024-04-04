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Чи постачають балістичні ракети для РФ інші країни: відповідь Кулеби

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі українська сторона не володіє підтвердженою інформацією щодо передачі балістичних ракет для Росії іншими країнами.

Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради Україна-НАТО, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ, Кулеба відповів на запитання журналістів щодо можливих фактів постачання балістичних ракет для РФ від інших країн, зокрема КНР чи Ірану.

Глава МЗС повідомив, що наразі українська сторона не володіє фактами, які б підтверджували надання Росії балістичних ракет цими країнами.

 

Надання РФ балістичних ракет іншими країнами

Нагадаємо, джерела видання Reuters напередодні повідомляли, що Іран надав російським окупантам близько 400 балістичних ракет. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 700 км.

Крім того, одним із союзників у постачанні озброєння для Росії є КНДР. Зокрема, станом на початок лютого РФ запускала балістичні ракети Північної Кореї проти України дев'ять разів.

Як розповіли в Державному департаменті США, Північна Корея хоче отримати від Росії технології балістичних ракет або інші передові технології в обмін на такі поставки.

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