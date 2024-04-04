Поставляют ли баллистические ракеты для РФ другие страны: ответ Кулебы

Предоставление РФ баллистических ракет другими странами

Напомним, источники издания Reuters накануне сообщали, что Иран предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 км.

Кроме того, одним из союзников по поставкам вооружения для России является КНДР. В частности, на начало февраля РФ запускала баллистические ракеты Северной Кореи против Украины девять раз.

Как рассказали в Государственном департаменте США, Северная Корея хочет получить от России технологии баллистических ракет или другие передовые технологии в обмен на такие поставки.

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