Поставляют ли баллистические ракеты для РФ другие страны: ответ Кулебы

В настоящее время украинская сторона не владеет подтвержденной информацией о передаче баллистических ракет для России другими странами.
Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ перед заседанием Совета Украина-НАТО, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .
Как отметили в Министерстве иностранных дел, Кулеба ответил на вопросы журналистов о возможных фактах поставки баллистических ракет для РФ от других стран, в частности, КНР или Ирана.
Глава МИД сообщил, что в настоящее время украинская сторона не владеет фактами, подтверждающими предоставление России баллистических ракет этими странами.
Напомним, источники издания Reuters накануне сообщали, что Иран предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 км.
Кроме того, одним из союзников по поставкам вооружения для России является КНДР. В частности, на начало февраля РФ запускала баллистические ракеты Северной Кореи против Украины девять раз.
Как рассказали в Государственном департаменте США, Северная Корея хочет получить от России технологии баллистических ракет или другие передовые технологии в обмен на такие поставки.
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