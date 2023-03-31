Чи постачає Північна Корея озброєння Росії: відповідь Пентагону

Сполучені Штати на сьогоднішній день не спостерігали постачання озброєння армії РФ з боку Північної Кореї.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Поки що ми не бачимо подібного, окрім раніше оприлюдненого факту передачі озброєнь групі "Вагнера", - відповів Райдер на запитання, чи фіксують у Пентагоні підготовку до передачі КНДР озброєння РФ".

Нагадаємо, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси в Північній Кореї.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти громадянина Словаччини, який є координатором продажу зброї та боєприпасів між Росією та КНДР.

Також раніше північнокорейські ЗМІ звинуватили США на початку війни в Україні. Нібито збройний конфлікт є "продуктом примусу та гегемонії".

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