В КНДР виправдали російське вторгнення "гегемонією США"
Північнокорейські ЗМІ звинуватили США у нібито початку війни в Україні. Нібито збройний конфлікт є "продуктом примусу й гегемонії".
Про це заявив критик міжнародних відносин Кім Ю Чхоль, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Ще з початку війни в Україні, "вічний союзник Росії" Пхеньян встановив тісні зв'язки з Кремлем.
Кім Ю Чхоль заявив, що Україна нібито повинна була "відмовитися від брудних демонів Сполучених Штатів" та примиритись з Росією. В такому випадку, на його думку "ситуація не дійшла б до того, що вона є такою поганою, як зараз"
"Нинішня ситуація в Україні ще раз доводить, що у світі ніколи не може бути миру, якщо не буде припинена політика сили, тиранії й жадібної агресії Сполучених Штатів...", - висловив свою "думку" Чхоль.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон нещодавно заявила про вічну підтримку КНДР Росії та вкотре засудила США.
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