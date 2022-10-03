Чи посилить ЄС санкції проти Росії та як це вплине на її економіку: відповідь посла

Дипломат зазначив, що ЄС з лютого ухвалив досить жорсткий набір санкцій, які до цього вважалися неможливим. Мова йде про відключення банків від SWIFT, енергетичний сектор, заморозка активів центрального банку РФ, які вважалися воєнним фондом Путіна.

Водночас Маасікас зазначив, що країни ЄС не лише вводять нові санкції, але й намагаються закрити лазівки для Росії.

"Ці речі не взаємовиключні. Як мінімум в деяких раундах санкцій, поряд із введенням нових, закривалися й лазівки в існуючих. Тобто це не те, що не можна робити паралельно", - додав посол.

За його словами, російська економіка попри заяви чиновників і політиків РФ все ж постраждала від санкцій.

"Давайте я дам вам приклад зворотного. Як ви знаєте, коли вторгнення почалося, у лютому, 40% природного газу в ЄС надходило з Росії. Зараз це 9%, без формальних санкцій щодо цього. ЄС зрозумів, погодився зрештою, що РФ - це не надійний постачальник", - зазначив Маасікас.

Крім того, посол нагадав про санкції союзників, які значно обмежують імпорт Росії. Тому РФ, навіть маючи кошти від експорту енергоресурсів, все ж стикається з проблемами.

"Перш за все, Росія не так багато всього може купити за ці гроші через торговельні обмеження з боку ЄС, США, Великої Британії, Японії", - додав дипломат.