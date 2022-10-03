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Усилит ли ЕС санкции против России и как это повлияет на ее экономику: ответ посла

Фото: посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Европейский союз ужесточит антироссийские санкции. Они и ранее введение ограничения должны усилить давление на российскую экономику и военную машину главы Кремля Владимира Путина.

Об этом в интервью рассказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Дипломат отметил, что ЕС с февраля ввел достаточно жесткий набор санкций, которые до этого считались невозможным. Речь идет об отключении банков от SWIFT, энергетическом секторе, заморозке активов центрального банка РФ, считавшихся военным фондом Путина.

В то же время, Маасикас отметил, что страны ЕС не только вводят новые санкции, но и пытаются закрыть лазейки для России.

"Эти вещи не взаимоисключаемы. Как минимум в некоторых раундах санкций, наряду с введением новых, закрывались и лазейки в существующих. То есть это не то, что нельзя делать параллельно", - добавил посол.

По его словам, российская экономика, несмотря на заявления чиновников и политиков РФ, все же пострадала от санкций.

"Давайте я дам вам пример обратного. Как вы знаете, когда вторжение началось, в феврале, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций по этому поводу. ЕС понял, согласился наконец, что РФ - это не надежный поставщик", - отметил Маасикас.

Кроме того, посол напомнил о санкциях союзников, значительно ограничивающих импорт России. Поэтому РФ, даже имея деньги от экспорта энергоресурсов, все же сталкивается с проблемами.

"Прежде всего, Россия не так много всего может купить за эти деньги из-за торговых ограничений со стороны ЕС, США, Великобритании, Японии", - добавил дипломат.

Напомним, по данным СМИ, европейские страны смогли согласовать восьмой пакет санкций против России.

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