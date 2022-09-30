Країни ЄС попередньо погодили восьмий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Країни Європейського Союзу досягли початкової домовленості щодо восьмого пакету санкцій блоку проти Росії за вторгнення в Україну. Рішення ухвалено на рівні послів 27 країн блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше цього тижня Єврокомісія рекомендувала блоку запровадити додаткові обмеження на торгівлю та запровадити окремі чорні списки, а також погодити стелю цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями.

Посли 27 країн ЄС у Брюсселі обговорили цю пропозицію у п'ятницю і дали перше зелене світло, а остаточне схвалення очікується наступного тижня, повідомили три джерела.

Санкції потребують одностайного вирішення, якщо розбіжності країн здаються надто складними для подолання, справу буде передано на зустріч національних лідерів блоку у Празі 6-7 жовтня, повідомили джерела.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, передбачає розширення списків санкцій і запровадження нових економічних обмежень.

ЄС має намір затвердити нові санкції на імпорт продукції російського виробництва, які позбавлять країну-агресора доходу у розмірі 7 млрд євро, і розширити список товарів, експорт яких буде заборонено до Росії (маються на увазі ключові технології, необхідні для ведення війни).

До пакету обмежень також було додано правову базу для ліміту цін на російську нафту.