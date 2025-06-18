Чи поновить РФ обстріли енергосистеми України: думка експерта
Наразі важко сказати, поновлять росіяни атаки на енергосистему України, чи продовжуватимуть обстріли цивільних. До того ж бити по атомних електростанція безглуздо, адже вони добре захищені.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Омельченко зазначив, що останні місяці не було масованих обстрілів РФ саме з фокусом на енергосистему. В основному росіяни атакують цивільне населення для того, щоб посіяти хаос та змусити Україну капітулювати.
"Вони змінили фокус обстрілів з енергосистеми на просто по населенню, ми це бачимо чітко. Чи будуть вони знов-таки відновлювати обстріли? Ну, по атомних станціях це безглуздо обстрілювати. Немає ніякого сенсу, оскільки вони достатньо добре захищені. А можливо по підстанціях", - сказав експерт.
Він нагадав, що були обстріли по підстанціях компанії "Укренерго" з видачі потужності на атомних станціях.
За словами Омельченка, це теж небезпечно і фактично прирівнюється до обстрілів атомних блоків, тому що якщо буде моментально створена замкнена потужність за рахунок обстрілів, то це може призвести до аварій на атомних блоках.
"Цей сценарій теж можливий, але яка його ймовірність? Я думаю, тут потрібно включати теорію ймовірності. Це важко сказати. В мене інформації, на відміну від президента України немає, тому я нічого не можу сказати, чи будуть обстріли, чи Росія буде в основному фокусуватись на обстрілах цивільного населення", - зазначив експерт.
РФ може поновити обстріли енергосистеми України
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує і далі атакувати українську енергетику.
"Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів", - сказав президент.
Зеленський також поінформував, що відповідні дані передано представникам Сполучених Штатів і Міжнародному агентству з атомної енергії.
"Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США", - заявив український лідер.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.