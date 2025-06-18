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Возобновит ли РФ обстрелы энергосистемы Украины: мнение эксперта

Среда 18 июня 2025 19:18
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Возобновит ли РФ обстрелы энергосистемы Украины: мнение эксперта Фото: эксперт оценил, возобновит ли РФ обстрелы энергосистемы Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Владимир Омельченко

Сейчас трудно сказать, возобновят ли россияне атаки на энергосистему Украины, или будут продолжать обстрелы гражданских. К тому же бить по атомным электростанциям бессмысленно, ведь они хорошо защищены.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Омельченко отметил, что последние месяцы не было массированных обстрелов РФ именно с фокусом на энергосистему. В основном россияне атакуют гражданское население для того, чтобы посеять хаос и заставить Украину капитулировать.

"Они изменили фокус обстрелов с энергосистемы на просто по населению, мы это видим четко. Будут ли они опять-таки возобновлять обстрелы? Ну, по атомным станциям это бессмысленно обстреливать. Нет никакого смысла, поскольку они достаточно хорошо защищены. А возможно по подстанциям", - сказал эксперт.

Он напомнил, что были обстрелы по подстанциям компании "Укрэнерго" по выдаче мощности на атомных станциях.

По словам Омельченко, это тоже опасно и фактически приравнивается к обстрелам атомных блоков, потому что если будет моментально создана замкнутая мощность за счет обстрелов, то это может привести к авариям на атомных блоках.

"Этот сценарий тоже возможен, но какова его вероятность? Я думаю, здесь нужно включать теорию вероятности. Это трудно сказать. У меня информации, в отличие от президента Украины нет, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли обстрелы, или Россия будет в основном фокусироваться на обстрелах гражданского населения", - отметил эксперт.

РФ может возобновить обстрелы энергосистемы Украины

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует и дальше атаковать украинскую энергетику.

"Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров", - сказал президент.

Зеленский также проинформировал, что соответствующие данные переданы представителям Соединенных Штатов и Международному агентству по атомной энергии.

"Конкретно по российской угрозе инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США", - заявил украинский лидер.

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