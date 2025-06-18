Возобновит ли РФ обстрелы энергосистемы Украины: мнение эксперта
Сейчас трудно сказать, возобновят ли россияне атаки на энергосистему Украины, или будут продолжать обстрелы гражданских. К тому же бить по атомным электростанциям бессмысленно, ведь они хорошо защищены.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Омельченко отметил, что последние месяцы не было массированных обстрелов РФ именно с фокусом на энергосистему. В основном россияне атакуют гражданское население для того, чтобы посеять хаос и заставить Украину капитулировать.
"Они изменили фокус обстрелов с энергосистемы на просто по населению, мы это видим четко. Будут ли они опять-таки возобновлять обстрелы? Ну, по атомным станциям это бессмысленно обстреливать. Нет никакого смысла, поскольку они достаточно хорошо защищены. А возможно по подстанциям", - сказал эксперт.
Он напомнил, что были обстрелы по подстанциям компании "Укрэнерго" по выдаче мощности на атомных станциях.
По словам Омельченко, это тоже опасно и фактически приравнивается к обстрелам атомных блоков, потому что если будет моментально создана замкнутая мощность за счет обстрелов, то это может привести к авариям на атомных блоках.
"Этот сценарий тоже возможен, но какова его вероятность? Я думаю, здесь нужно включать теорию вероятности. Это трудно сказать. У меня информации, в отличие от президента Украины нет, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли обстрелы, или Россия будет в основном фокусироваться на обстрелах гражданского населения", - отметил эксперт.
РФ может возобновить обстрелы энергосистемы Украины
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует и дальше атаковать украинскую энергетику.
"Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров", - сказал президент.
Зеленский также проинформировал, что соответствующие данные переданы представителям Соединенных Штатов и Международному агентству по атомной энергии.
"Конкретно по российской угрозе инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США", - заявил украинский лидер.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.