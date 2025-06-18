Возобновит ли РФ обстрелы энергосистемы Украины: мнение эксперта

Сейчас трудно сказать, возобновят ли россияне атаки на энергосистему Украины, или будут продолжать обстрелы гражданских. К тому же бить по атомным электростанциям бессмысленно, ведь они хорошо защищены.

Омельченко отметил, что последние месяцы не было массированных обстрелов РФ именно с фокусом на энергосистему. В основном россияне атакуют гражданское население для того, чтобы посеять хаос и заставить Украину капитулировать.

"Они изменили фокус обстрелов с энергосистемы на просто по населению, мы это видим четко. Будут ли они опять-таки возобновлять обстрелы? Ну, по атомным станциям это бессмысленно обстреливать. Нет никакого смысла, поскольку они достаточно хорошо защищены. А возможно по подстанциям", - сказал эксперт.

Он напомнил, что были обстрелы по подстанциям компании "Укрэнерго" по выдаче мощности на атомных станциях.

По словам Омельченко, это тоже опасно и фактически приравнивается к обстрелам атомных блоков, потому что если будет моментально создана замкнутая мощность за счет обстрелов, то это может привести к авариям на атомных блоках.

"Этот сценарий тоже возможен, но какова его вероятность? Я думаю, здесь нужно включать теорию вероятности. Это трудно сказать. У меня информации, в отличие от президента Украины нет, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли обстрелы, или Россия будет в основном фокусироваться на обстрелах гражданского населения", - отметил эксперт.