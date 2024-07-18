Без чотирьох черг одночасно. Як завтра діятимуть графіки відключень світла
В Україні завтра, 19 липня, графіки відключення світла запровадять на всю добу. При цьому обмеження для чотирьох черг одночасно застосовувати не планують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 19 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - сказано в повідомленні компанії.
За інформацією енергетиків, з 00:00 до 9:00 та з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. При цьому з 09:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.
Що передувало
Нагадаємо, в Україні на тлі значного збільшення споживання електроенергії під час спеки останніми днями вводили жорсткі обмеження електропостачання.
Світло відключали у світло-сірих зонах, через що, наприклад, у Києві побутові споживачі його не мали більшу частину доби.
На всій території України часто застосовували чотири черги відключень одночасно.
Зокрема, чотири черги діють і сьогодні, 18 липня, у Києві та 11 регіонах через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.