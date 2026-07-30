Чи полетить курс валют в космос? Нацбанк оцінив наслідки блокування портів

"Курс в космос не полетить. Режим керованої гнучкості функціонує. НБУ чітко розуміє, які ризики він повинен покривати… НБУ за потреби контролює ситуацію… небезпечна волатильність буде зрізатися", - сказав він.

В НБУ на сьогодні достатньо золотовалютних резервів для здійснення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

"Механізми регулювання валютного ринку, що забезпечують стійкі режими – відпрацьовані, тож ми наразі не очікуємо ні додаткової нервозності, ні додаткових негативних впливів", - прокоментував Пишний.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій додав, що у липні скоротився попит на валюту у порівнянні із червнем.

"В липні ми спостерігаємо зменшення валового попиту порівняно з червнем… На разі середньоденний чистий попит становить близько 150 млн доларів (на міжбанківському валютному ринку – ред.), в червні він становив 170 млн доларів", - сказав він.

Якою буде ситуація в обмінниках

Також залишається контрольованою ситуація на готівковому ринку, адже знижується попит на валюту серед населення.

"Пікові показники (попиту – ред.) в березні цього року були 44 млн в день, наразі цей показник – 20 млн доларів, в червні було 23 млн доларів.

Спред між готівковим та офіційним курсом становить на рівні 0,2% - незначний, ситуація абсолютно під контролем", - прокоментував заступник голови НБУ.

Вплив зупинки експорту на валютний ринок

Все-таки, зупинка експорту буде мати вплив на валютний ринок. Андрій Пишний сказав, що у цьому році валютний ринок недоотримає близько 2,5 млрд доларів експортної виручки.

"Натомість, ми розраховуємо, що вони надійдуть у першому півріччі 2027 року", - сказав він.