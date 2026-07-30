Улетит ли курс валют в космос? Нацбанк оценил последствия блокировки портов

Нацбанк не ожидает роста курса валют к космическим значениям на фоне блокировки экспорта продукции агарного и металлургического секторов морским путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы НБУ Андрея Пышного, которые он сказал во время брифинга по поводу монетарной политики.
" Курс в космос не полетит . Режим управляемой гибкости функционирует. НБУ четко понимает, какие риски он должен покрывать... НБУ при необходимости контролирует ситуацию... опасная волатильность будет срезаться ", - сказал он.
В НБУ на сегодняшний день достаточно золотовалютных резервов для осуществления интервенций на межбанковском валютном рынке.
"Механизмы регулирования валютного рынка, обеспечивающие устойчивые режимы – отработаны, поэтому мы не ожидаем ни дополнительной нервозности, ни дополнительных негативных влияний", - прокомментировал Пышный.
Замглавы НБУ Юрий Гелетий добавил, что в июле сократился спрос на валюту по сравнению с июнем.
"В июле мы наблюдаем уменьшение валового спроса по сравнению с июнем… В настоящее время среднедневный чистый спрос составляет около 150 млн долларов (на межбанковском валютном рынке – ред.), в июне он составил 170 млн долларов", - сказал он.
Также остается контролируемая ситуация на наличном рынке, ведь снижается спрос на валюту среди населения.
"Пиковые показатели (спроса – ред.) в марте этого года были 44 млн в день, сейчас этот показатель – 20 млн долларов, в июне было 23 млн долларов.
Спрэд между наличным и официальным курсом составляет на уровне 0,2% - незначительный, ситуация абсолютно под контролем", - прокомментировал замглавы НБУ.
Тем не менее, остановка экспорта будет иметь влияние на валютный рынок. Андрей Пышный сказал, что в этом году валютный рынок недополучит около 2,5 млрд долларов экспортной выручки.
"Вместо этого мы рассчитываем, что они поступят в первом полугодии 2027 года", - сказал он.
Напомним, в июле Россия значительно нарастила воздушные атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и гражданские грузовые суда . В этом месяце было зафиксировано по меньшей мере 6 атак на гражданские суда, в результате которых погибли или были ранены 44 члена экипажей.
Это фактически привело к блокированию экспорта продукции аграрной и металлургической отраслей. Об остановке отгрузок продукции АПК уже заявила профильная ассоциация "Всеукраинский аграрный совет", а также экспорт своей продукции (железорудных окатков) приостановили ряд горно-обогатительных комбинатов.
Представители ООН уже заявили, что действия страны-агрессора ограждают продовольственной безопасности мира .
Более подробно о том, как блокирование портов Большой Одессы влияет на экономику, есть ли альтернативные пути для экспорта – читайте в публикации " Залечь на дно в Одессе. Почему остановились порты и какими будут последствия для Украины ".