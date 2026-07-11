Чи почнуть рости ціни через нові 2000 гривень: роз'яснення від НБУ

Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не спровокує зростання цін та не вплине на рівень інфляції в країні. Грошей в економіці від цього не побільшає, оскільки готівковий обіг просто оптимізують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне роз'яснення Національного банку України.
У НБУ зазначають, що вихід нової банкноти відбуватиметься виключно за рахунок обміну на безготівкові кошти або на інші номінали. Через це загальний обсяг грошей в економіці залишиться незмінним.
"Емісія вже давно не пов’язана з роботою реального друкарського верстата та здійснюється спочатку на безготівковій основі", - підкреслили в НБУ.
Центральний банк постійно друкує нові купюри для заміни зношених чи пошкоджених, і це є стандартним технічним процесом, який не призводить до девальвації гривні.
Поява банкноти 2000 гривень є результатом номінального зростання економіки, а не його причиною. Востаннє новий номінал в Україні з'являвся сім років тому.
З того часу через пандемію та повномасштабну війну ситуація суттєво змінилася:
У НБУ пояснюють, що коли банкнот в обігу забагато, це створює незручності для громадян та збільшує витрати держави на обслуговування грошового обігу.
Нова велика купюра покликана вирішити цю проблему.
Наразі показник інфляції в Україні становить близько 7%, тоді як стратегічна ціль регулятора - знизити її до 5%.
"НБУ очікує на певне пришвидшення інфляції у другому півріччі 2026 року на тлі значних витрат бізнесу, зокрема на енергоносії та зарплати", - зазначили в пресслужбі.
Проте вже за підсумками 2027 року очікується зниження індексу цін, а у 2028 році інфляція має повернутися до визначеної цілі у 5%.
Нагадаємо, Національний банк України офіційно оголосив, що в Україні вводять банкноту 2000 гривень. Нова найвища купюра країни матиме дизайн із зображенням видатного поета-шістдесятника Василя Стуса.
У регуляторі також уточнили графік оновлення готівкового обігу, зауваживши, що банкноту 2 000 гривень введуть з вересня. Українці зможуть побачити та скористатися новими грошима вже з 4 вересня цього року. Необхідність такого кроку НБУ пояснює суттєвими змінами в макроекономіці, зокрема зростанням середніх зарплат та обсягу готівки в країні за останні роки.
Водночас у парламенті прокоментували, чи розжене інфляцію банкнота 2000 гривень та чи існують реальні ризики для гаманців громадян. Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що поява купюри є виключно технічним рішенням для зручності розрахунків, яке не здатне підштовхнути ціни вгору.