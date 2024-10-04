Чи планують завтра відключати світло за графіками: в "Укренерго" зробили прогноз

Що передувало

Варто зауважити, що світло за графіками в Україні не вимикають майже місяць. Востаннє обмеження вводили лише на день на тлі похмурої погоди та похолодання.

Ситуація з графіками залежить насамперед від можливих російських обстрілів та температури повітря.

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, коли середньодобова температура опуститься нижче нуля, знову можуть почати застосовувати графіки.

Він прогнозує, що спочатку відключатимуть одну чергу, а коли температура впаде ще нижче, будуть більш жорсткі обмеження.

Більш детально про те, якою буде ситуація з графіками взимку, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.