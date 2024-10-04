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Чи планують завтра відключати світло за графіками: в "Укренерго" зробили прогноз

Ілюстративне фото: в Україні завтра не застосовуватимуть графіки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні у суботу, 5 жовтня, світло за графіками відключати не планують. Але українців просять користуватися потужними електроприладами в окремі години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні компанії.

Там також закликали українців користуватися потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00.

Такі заклики пояснюються тим, що вдень в Україні зростає генерація електроенергії, оскільки працюють сонячні електростанції.

Що передувало

Варто зауважити, що світло за графіками в Україні не вимикають майже місяць. Востаннє обмеження вводили лише на день на тлі похмурої погоди та похолодання.

Ситуація з графіками залежить насамперед від можливих російських обстрілів та температури повітря.

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, коли середньодобова температура опуститься нижче нуля, знову можуть почати застосовувати графіки.

Він прогнозує, що спочатку відключатимуть одну чергу, а коли температура впаде ще нижче, будуть більш жорсткі обмеження.

Більш детально про те, якою буде ситуація з графіками взимку, - у матеріалі РБК-Україна.

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