Планируют ли завтра отключать свет по графикам: в "Укрэнерго" сделали прогноз

Что предшествовало

Стоит заметить, что свет по графикам в Украине не отключают почти месяц. Последний раз ограничения вводили только на день на фоне пасмурной погоды и похолодания.

Ситуация с графиками зависит в первую очередь от возможных российских обстрелов и температуры воздуха.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, когда среднесуточная температура опустится ниже нуля, снова могут начать применять графики.

Он прогнозирует, что сначала будут отключать одну очередь, а когда температура упадет еще ниже, будут более жесткие ограничения.

Более детально о том, какая будет ситуация с графиками зимой, - в материале РБК-Украина.

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