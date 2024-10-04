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Планируют ли завтра отключать свет по графикам: в "Укрэнерго" сделали прогноз

Иллюстративное фото: в Украине завтра не будут применять графики (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине в субботу, 5 октября, свет по графикам отключать не планируют. Но украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в отдельные часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

“Завтра, в субботу, меры ограничения потребления не планируются”, - сказано в сообщении компании. 

Там также призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00. 

Такие призывы объясняются тем, что в дневные часы в Украине растет генерация электроэнергии, поскольку работают солнечные электростанции. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что свет по графикам в Украине не отключают почти месяц. Последний раз ограничения вводили только на день на фоне пасмурной погоды и похолодания.

Ситуация с графиками зависит в первую очередь от возможных российских обстрелов и температуры воздуха.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, когда среднесуточная температура опустится ниже нуля, снова могут начать применять графики.

Он прогнозирует, что сначала будут отключать одну очередь, а когда температура упадет еще ниже, будут более жесткие ограничения.

Более детально о том, какая будет ситуация с графиками зимой, - в материале РБК-Украина.

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