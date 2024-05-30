Чи планують відключення світла завтра: відповідь "Укренерго"
Завтра, 31 травня, українцям не планують обмежувати енергопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - додає "Укренерго".
Обмеження електропостачання
Останні місяці росіяни посилили удари по енергосистемі України, що призвело до повернення графіків відключення. Спочатку обмеження торкались лише бізнесу, втім пізніше їх запроваджували й для побутових споживачів.
Як відзначив голова українського уряду Денис Шмигаль, графіки відключень можуть знову повернути, якщо в енергосистемі повторно буде зафіксований значний дефіцит.
За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельчинка, цього літа відключення можуть бути серйозніші через спеку і ремонти.
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