Чи планують в Україні понижувати мобілізаційний вік до 18 років: відповідь Стефанчука

"Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило", - заявив Стефанчук.

Голова Верховної ради додав, що усвідомлює, що війна є "страшною математикою часу, зброї, фінансів та людського ресурсу". Також він нагадав й те, що парламент ухвалив законодавчі акти для того, щоб зробити мобілізацію справедливою й щоб людей припинили "хапати на вулиці".

Мобілізація в Україні

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію №10449. Документ містив зміни щодо процесу мобілізації, які набрали чинності вже 18 травня. Відповідно до закону в Україні зменшили призовний вік до 25 років. Також військовозобов'язаних зобов'язали оновити особисті дані, втім є й виключення.