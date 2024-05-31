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Правила військового обліку для 25-річних: що потрібно зробити і чи мають право вручити повістку

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 18:15
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Правила військового обліку для 25-річних: що потрібно зробити і чи мають право вручити повістку Чи можуть вручити повістку 25-річній особі (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Катерина Аніщенко

Відповідно до закону про мобілізацію в Україні зменшили призовний вік до 25 років. Це означає, що чоловіка до цього віку не можуть мобілізувати, хоча такі випадки й трапляються.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Правила військового обліку для 25-річних

"Військовозобов'язана особа з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання чи перебування", - каже експертка.

Вона також додає, що для осіб, які ще не досягли 25-річного віку, військово-обліковим документом буде так зване приписне, а не військовий квиток.

Чи можуть вручити повістку до 25 років

За словами експертки, так, але в разі якщо конкретний військовозобов'язаний є офіцером запасу. Якщо людина є цивільною, то в такому випадку вручення повістки відбувається лише для оновлення військово-облікових даних.

Катерина Аніщенко пояснює, що в такій ситуації варто оновити дані. А якщо відбувається подальший процес мобілізації, то це є підставою для оскарження таких дій ТЦК.

Термін оскарження будь-якого наказу стосовно мобілізації становить один місяць. При цьому процес мобілізації триває.

Тобто під час судових засідань військовозобов'язаний буде проходити навчання, пояснює експертка.

Повістку також можуть вручити у випадку, якщо особа виявила добровільне бажання мобілізуватися.

На Закарпатті виписали повістку 23-річному хлопцю

Нагадаємо, що 29 травня на Закарпатті ТЦК затримав і виписав повістку 23-річному хлопцеві, який віз ліки для важкохворих.

Чотири години представники ТЦК перевіряли документи водія та вручили йому повістку з вимогою явитись з речами в Мукачівський військкомат наступного дня. У результаті понад шість годин лікарські засоби були в машині, хоча потребують швидкого доставлення, інакше зіпсуються.

Згодом Закарпатський ОТЦК та СП повідомив, що водій вантажівки не мав при собі військово-облікових документів.

"Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та ТЦК СП, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що після оновлення закону мобілізація в Україні пришвидшилася.

Читайте також, кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК.

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